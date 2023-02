Aue - Antonio Jonjic hat den FC Erzgebirge zum nächsten Sieg gegen ein Top-Team der 3. Fußball-Liga geschossen. Allerdings sah der Matchwinner beim 2:1 (0:1) gegen den 1. FC Saarbrücken am Sonntag in der 89. Minute die Rote Karte, nachdem er Gegenspieler Marcel Gaus den Ball an den Kopf geworfen hatte. Der Ex-Auer Calogero Rizzuto (27. Minute) brachte die Gäste in Führung, Dimitrij Nazarov (49.) glich aus. Jonjic (80.) sorgte mit einem Traumtor für den Sieg. Für Aue war es vor 7161 Fans das dritte Spiel nacheinander ohne Niederlage, zuvor hatte man in Wiesbaden und Mannheim zwei Aufstiegskandidaten besiegt.

Beide Mannschaften boten zunächst eine offensive und durchaus ansehnliche Partie. Aue war leicht überlegen, doch das Tor schoss ausgerechnet der lange im Erzgebirge spielende Rizzuto per Distanzschuss. Kurz vor der Pause verflachte das Spiel, doch dafür begann Aue die zweite Halbzeit mit einem tollen Spielzug, den Nazarov mit dem Ausgleich vollendete. Die Gastgeber wirkten zwar gefestigter, doch Adriano Grimaldi (64.) hatte per Kopf die große Chance zur erneuten Saarbrücker Führung.

Fünf Minuten später musste Aue-Torwart Martin Männel gegen Kasim Rabihic und Marcel Gaus zwei Glanzparaden binnen weniger Sekunden zeigen. Treffsicherer zeigte sich Jonjic, der den Ball von der Strafraumecke in den Winkel schlenzte. Für den Stürmer war es das fünfte Tor in diesem Jahr. Kurz vor dem Ende ließ sich der Angreifer dann zu einer unnötigen Aktion hinreißen und wird seiner Mannschaft mindestens im nächsten Spiel fehlen.