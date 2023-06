Blitze entladen sich während eines Gewitters am Abend über der Altstadt an der Elbe.

Dresden - Die Woche in Sachsen startet sonnig - mit Schauern und einzelnen Gewittern ab dem Mittag. Dabei können Starkregen, Hagel und teils schwere Sturmböen auftreten, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Am Nachmittag und am Abend könne es steife Böen geben. Die Temperaturen betragen zwischen 29 und 32 Grad, in den höheren Lagen zwischen 25 und 28. In der Nacht zum Dienstag ziehen Schauer und Gewitter wieder ab. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 10 Grad zurück.