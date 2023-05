Die Erstaufnahme für Asylsuchende in Stendal hätte längst fertig sein sollen. Das Projekt nimmt aber mehr Zeit und Geld in Anspruch. Weil derzeit viele Schutzsuchende kommen, gab es immer wieder Rufe nach einer vorzeitigen Inbetriebnahme. Die ist nun für das kommende Jahr geplant.

Magdeburg - Angesichts der hohen Zahl ankommender Asylsuchender will Sachsen-Anhalt die neue Landesaufnahmeeinrichtung in Stendal bereits vor der Fertigstellung teilweise in Betrieb nehmen. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 könnten dort etwa 500 bis 600 Asylsuchende untergebracht werden, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Magdeburg mit.

Die Einrichtung soll den Plänen nach Ende 2025 fertiggebaut sein. Die Wohngebäude auf dem Gelände in Stendal seien weitgehend fertiggestellt. Die Infrastruktur zur Verpflegung der Menschen sowie für die Verwaltung sollen zunächst in einer Leichtbauhalle und einer Containeranlage unterkommen.

Sachsen-Anhalt hat laut Ministerium im Jahr 2020 insgesamt 5931 Asylsuchende aufgenommen. Das waren fast doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. In diesem Jahr seien bereits knapp 2000 Asylsuchende aufgenommen worden. „Aufgrund der anhaltend hohen Zugangszahlen ist die Unterbringungssituation in der Erstaufnahme angespannt“, so das Innenministerium.

In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) seien die Kapazitäten vergrößert worden. Allein in den vergangenen Monaten habe die Landesregierung insgesamt fast 400 zusätzliche Plätze in neuen Zast-Außenstellen etwa im Oberharz und Quedlinburg geschaffen.

Zusätzliche Erweiterungsoptionen würden untersucht. Erschwert würden die Planungen dadurch, dass der Bund keine zuverlässigen Zugangsprognosen bereitstelle, hieß es weiter. Sachsen-Anhalts Innenministerium hatte das schon wiederholt kritisiert.

Bereits 2016 hatte sich die Landesregierung laut Ministerium auf die Unterbringungen der Asylsuchenden an zwei Erstaufnahme-Standorten verständigt: Halberstadt und Stendal. Die Modernisierung der ehemaligen Kaserne in Stendal mit 1000 Plätzen sollte zunächst 30 Millionen Euro kosten und 2020 fertig sein. Der Bau hat sich erheblich verzögert, die Kosten auf rund 45 Millionen Euro erhöht.

Auf dem Gelände der Erstaufnahme in Stendal soll es einen Informationstag für die Öffentlichkeit geben, sobald es der Baufortschritt zulässt, teilte das Innenministerium weiter mit.