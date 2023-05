Blick auf eine Ampelanlage mit einer Hexe. Die Erste Hexenampel in Sachsen-Anhalt ist jetzt in Wernigerode nach einem langjährigen Genehmigungsverfahren in Betrieb genommen worden.

Wernigerode - Die erste Ampel mit Hexen- und Teufelmotiv in Sachsen-Anhalt ist in Wernigerode im Harz aufgestellt worden. „Es ist die erste Motto-Ampel in unserem Bundesland und wird sicher ein beliebtes Fotomotiv“, sagte Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD). Die Ampel wurde nach Angaben der Stadt am Dienstag aufgestellt und steht an der Feuerwache von Wernigerode. Bei Grün leuchtet eine Hexe, bei Rot ein Teufel.

Seit mehreren Jahren versuchte die Stadt, die mit ihrer Nähe zum Brocken unter anderem mit dem Hexenmotiv wirbt, eine solche Ampel zu errichten. Selbst im Petitionsausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt war die Hexenampel schon vor drei Jahren ein Thema. In der Landeshauptstadt Magdeburg wurden vor einigen Jahren Ampelfrauen wieder abmontiert. In anderen Bundesländern gibt es vereinzelt verschiedene Motive auf Ampeln. In Erfurt bietet die Stadt eine eigene „Ampelmann-Tour“ an. Auch im sächsischen Plauen zeigen einige Ampeln das Motiv eines Plauener Künstlers.