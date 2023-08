Halle - Am Universitätsklinikum Halle sind die ersten Drillinge dieses Jahres geboren worden. Die „Sommerbabys“ Adriano, Benedikt und Charlie kamen am 17. Juli per Kaiserschnitt zur Welt, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß. „Die drei Jungen sind gesund und haben mittlerweile ein für Mehrlinge gutes Gewicht erreicht“, erklärte der kommissarische Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin, Marcus Riemer, laut Mitteilung. Die Familie aus Halle habe die Klinik inzwischen verlassen können und könne nun die gemeinsame Kennenlernzeit zu Hause genießen.

An der Universitätsmedizin Halle kamen den Angaben zufolge in diesem Jahr bisher 705 Kinder zur Welt, darunter 347 Mädchen und 358 Jungen. Insgesamt seien 12 Zwillingspaare geboren worden.