Saarbrücken - Dynamo Dresden hat die erste Auswärtsniederlage im Jahr 2023 in der 3. Fußball-Liga kassiert und damit wieder einen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen müssen. Am Freitagabend unterlagen die Sachseen beim 1. FC Saarbrücken mit 0:2 (0:2). Adriano Grimaldi (28. Minute) und Richard Neudecker (45.) trafen vor 15 480 Zuschauern im ausverkauften Ludwigspark bereits vor der Pause entscheidend. Niklas Hauptmann (90.+3) sah die Gelb-Rote Karte. Es war der erste Feldverweis für einen Dynamo-Spieler in dieser Saison. Durch die Niederlage mussten die Dresdner den nun punktgleichen, jedoch ein Tor besseren FCS in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

In einer temporeichen Partie präsentierten sich die Gastgeber als die effektivere Mannschaft. Grimaldis Kopfballtreffer - sein insgesamt 75. Tor in der 3. Liga - entsprang einem Stellungsfehler der Dynamo Abwehr, die auch bei Neudeckers Tor kurz vor der Pause nicht gut aussah. Dynamo dagegen machte in Halbzeit eins nichts aus seinen Chancen. Sowohl Niklas Hauptmann (24./29.) als auch Ahmet Arslan scheiterten aus sehr aussichtsreichen Positionen an Daniel Batz im Saarbrücker Tor.

Wer nach der Pause mit einer bedingungslos anrennenden Dresdner Mannschaft gerechnet hatte, wurde enttäuscht. Dynamo spielte zwar offensiver, vor dem gegnerischen Strafraum fehlte jedoch die Präzision bei den Gästen. Zudem arbeitete die Abwehr der Saarbrücker sehr aufmerksam und ließ auch bei den vielen Standardsituationen nicht viel zu.

Im nächsten Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim muss Dynamo neben Hauptmann auch auf Abwehrspieler Jakob Lewald und Trainer Markus Anfang verzichten. Beide sind nach der fünften beziehungsweise vierten Gelben Karte gesperrt.