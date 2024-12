In knapp zwei Monaten startet wieder die Berlinale. Nun gibt das Filmfestival erste Titel für Programmreihen bekannt.

Berlin - Rund zwei Monate vor dem Start hat die Berlinale erste Titel in verschiedenen Reihen des Filmfestivals bekanntgegeben. In der Sektion „Berlinale Special“ wird etwa der Thriller „Islands“ vom deutschen Regisseur Jan-Ole Gerster mit Sam Riley und Stacy Martin in den Hauptrollen als Weltpremiere gezeigt.

Als Special Gala steht Ido Fluks Film „Köln 75“ über ein legendäres Jazz-Konzert im Köln der 70er Jahre auf dem Programm. In den Hauptrollen sind unter anderem Mala Emde, John Magaro und Alexander Scheer zu sehen. Auch in den Berlinale-Reihen „Panorama“ und „Generation – Gemeinschaften“ wurden erste Titel angekündigt.

Anfang Dezember hatten die Internationalen Filmfestspiele Berlin bekanntgegeben, dass der Spielfilm „Das Licht“ von Regisseur Tom Tykwer die Berlinale eröffnet, deren 75. Ausgabe vom 13. bis zum 23. Februar geplant ist. Das Wettbewerbsprogramm wird erst im Januar vorgestellt.