Erste Flotte von Wasserstoffzügen startet in Niedersachsen

Bremervörde - Mit Wasserstoffzügen gegen den Klimawandel: In Niedersachsen geht die erste Flotte auf der Bahnstrecke Cuxhaven-Buxtehude am Mittwoch (10.00 Uhr) an den Start. Damit beginne eine neue Ära der Nachhaltigkeit im Schienenverkehr, teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft mit. Auf Strecken ohne Elektrifizierung seien Eisenbahnunternehmen nicht länger auf Dieseltriebzüge angewiesen. Insgesamt 14 Wasserstoffzüge sollen auf der Strecke die Dieselzüge ersetzen. Von September 2018 bis Februar 2020 waren zwei der neuartigen Züge auf der Strecke schon mit Passagieren im Testeinsatz.

Früheren Angaben zufolge wird bereits an der Konzeption für weitere Strecken in Niedersachsen gearbeitet, auf denen Dieseltriebzüge ersetzt werden sollen.