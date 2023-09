Erste Gewinner beim Filmfestival „Schlingel“ in Chemnitz

Chemnitz - Beim Internationalen Filmfestival „Schlingel“ in Chemnitz sind die ersten der gleichnamigen Preise vergeben worden. Die Jury kürte nach Angaben der Veranstalter am Mittwochabend die beiden jeweils besten Kurz- und Animationsfilme.

Der Trickfilm „Daily Tales“ aus Deutschland zeige „die einzigartige Schönheit einer Zugfahrt“, inklusive aller Erfahrungen vor und während einer solchen Reise, befand die Jury. „Das Geheimnis der verschwundenen Socken“ aus Estland lobte die Jury als Trickfilm „voller Liebe fürs Detail“ sowie visuell und technisch hervorragend umgesetzt.

Der Kurzfilm „Geschichten in Akten“ aus Spanien/Italien erzähle Trauriges so, dass man lachen müsse, mit schwarzem Humor und Bildern, „die einen sonst zu Tränen rühren“, aber das Publikum am Ende „mit einem verschmitzten Lächeln“ zurückließen.

Und „Digital Investigations“, der im nationalen Wettbewerb überzeugte, baue, getrieben von Musik, interessante Charaktere „und eine fesselnde Handlung“ auf.

Das Festival läuft noch bis zum Samstag, in verschiedenen Wettbewerben konkurrieren 57 Lang- und 69 Kurzfilme. Über die Preisträger entscheiden mehrere Jurys.