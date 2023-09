Halle - Der Hallesche FC musste im vierten Heimspiel dieser Saison die erste Niederlage hinnehmen und rutschte in der 3. Fußball-Liga auf einen Abstiegsplatz. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic verloren am Samstag gegen den TSV 1860 München mit 0:2 (0:1). Für die Gäste, die nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Sieg feierten und dadurch die Abstiegsränge verließen, trafen Morris Schröter (23.) und Julian Guttau (66.). Die Münchner überstanden vor 9427 Zuschauern auch die Schlussphase mit einem Mann weniger. Schiedsrichter Martin Speckner hatte Manfred Starke (87.) die Rote Karte nach einem Foul an Niklas Landgraf gezeigt.

Die Gastgeber bestimmten vom Anpfiff an zwar das Geschehen und hatten viel Ballbesitz, ließen aber jegliche Durchschlagskraft vermissen. Die Angriffe der Gäste strahlten vor der Pause weitaus mehr Gefahr aus. Schröter (18.) verfehlte das HFC-Gehäuse nur knapp und bestrafte fünf Minuten einen dicken Patzer von Nico Hug. Der Münchner Stürmer schnappte sich den viel zu kurz geratenen Pass des Linksverteidigers, lief allein auf Torhüter Sven Müller zu und vollendete eiskalt. Danach hatten die Sechziger keine Mühe, den Vorsprung bis zur Pause zu verwalten. Ihren ersten Torschuss gaben die Hallenser erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ab, doch Marco Wolf scheiterte an TSV-Schlussmann Marco Hiller.

Mit sehr viel Elan kam Halle aus der Kabine. Dominic Baumann (47.) prüfte Hiller aus der Distanz und verfehlte in der 58. Minute frei stehend vor dem Tor eine Eingabe von Julian Eitschberger nur um Zentimeter. Mitten in die hallesche Drangphase schlugen die Münchner zu. Eine Hereingabe von Schröter drückte am langen Pfosten der ehemalige Hallenser Guttau zum 2:0 in die Maschen. In der Schlussphase ließen Andor Bolyki (72.), Tunay Deniz (79.) und Baumann (83.) beste HFC-Chancen liegen.