Magdeburg - Mit orkanartigen Böen auf dem Brocken könnten sich die ersten Herbststürme des Jahres in Sachsen-Anhalt bemerkbar machen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, soll am Freitag bei 19 bis 21 Grad auch im übrigen Land ein frischer Wind herrschen. Sturmböen können die Stärke sieben bis acht annehmen. Auf dem Brocken können sie Geschwindigkeiten zwischen 90 und 100 Kilometer je Stunde erreichen. Das entspricht der Stärke zehn. Vereinzelt sind auch orkanartige 110 Kilometer je Stunde möglich (Stärke elf). In der Nacht zum Freitag sollen die Niederschläge abklingen, die Bewölkung lockert auf und der Wind lässt vorübergehend nach.

Allerdings soll es mit stürmischen Winden und orkanartigen Böen auf dem Brocken auch am Freitag weitergehen. Die Temperaturen erreichen dann den Experten zufolge zwischen 18 und 21 Grad.