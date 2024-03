Ein Ortsschild steht an einer Straße am Ortseingang von Wittmund.

Wittmund - Ein Projekt aus Wittmund ist vom Deutschen Kinderhilfswerk für den Deutschen Kinder- und Jugendpreis nominiert worden. Die „Retterherzen“ sind eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren, die in Grundschulen, Kitas oder Senioreneinrichtungen Erste-Hilfe-Workshops durchführen. Das inklusive Team besteht nach Angaben des Deutschen Kinderhilfswerks derzeit aus 13 Kindern und Jugendlichen. Sie spielen in ihren Seminaren regelmäßig realistische Unfallszenarien durch.

„Kinder und Jugendliche, die sich schon in jungen Jahren selbst aktiv für ihr soziales Umfeld engagieren, beteiligen sich auch als Erwachsene eher an der Gestaltung des Gemeinwesens. Mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird somit ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Demokratie gestärkt“, sagte Holger Hofmann vom Deutschen Kinderhilfswerk am Mittwoch. Die „Retterherzen“ sind in der Kategorie „Solidarisches Miteinander“ nominiert. Auf die Gewinner wartet ein Preisgeld in Höhe von 6000 Euro. Die Preisverleihung findet am 7. Oktober im Europa-Park im Baden-Württemberg statt.