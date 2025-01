Oberhof - Im Thüringer Wald ist in den Höhenlagen vor allem um Oberhof wieder Wintersport möglich. Die ersten Landlaufloipen und Rodelhänge seien präpariert, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. Am Schneekopf bei Gehlberg lägen derzeit bis zu 22 Zentimeter Schnee, in Oberhof wurden 16 Zentimeter und in Steinach 17 Zentimeter gemessen. Vielerorts seien es aber erst wenige Zentimeter. Der Thüringer Wald zählt neben dem Erzgebirge zu den wichtigsten Wintersportregionen in Ostdeutschland.

Kunstschnee in den Skiarenen

Nach Angaben des Regionalverbundes haben die präparierten Langlaufstrecken derzeit eine Gesamtlänge von 96 Kilometer. Neben Oberhof sei auch eine Loipe bei Masserberg gespurt.

In der Alpinskiarena Silbersattel seien Abfahrten durch Kunstschnee möglich. Das gelte auch für den Snowpark Oberhof, der dank Schneekanonen bis zu einem halben Meter Schnee biete. Unter Flutlicht könne am Samstag in der Skiarea Heubach gefahren werden. Im Thüringer Wald seien die ersten vier Liftanlagen geöffnet, vielerorts Winterwanderwege vorbereitet.