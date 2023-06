Berlin - Das deutsche Team hat sich am zweiten Wettbewerbstag der Special Olympics World Games über die ersten Medaillen freuen können. Annika Meissner aus Hessen lief bei den Weltspielen der geistig und mehrfach Behinderten am Montag über 5000 Meter auf den zweiten Platz, im Freiwasser holten die deutschen Schwimmer Kai-Jürgen Pönisch aus Berlin und seine Teamkollegin Patrizia Spaulding aus Baden-Württemberg die ersten Goldmedaillen für das deutsche Team in ihren jeweiligen Leistungs-Gruppen.

Auch wenn die Begegnung und die Stärkung der Inklusion im Vordergrund der Spiele steht, ständen die Medaillen gar nicht im Hintergrund, wie der deutsche Delegationsleiter Tom Hauthal dem „Kicker“ sagte: „Die Athletinnen und Athleten haben sich viele Jahre auf die Spiele vorbereitet.“

Eine quantitative Medaillenvorgabe gäbe es aber nicht. Angesichts der Vorklassifizierungen kann ein Athlet als Fünfter der Schnellsten eine Medaille verpassen, die er als Schnellster eine Klasse tiefer erhalten hätte. „Für uns ist es wichtig, dass die Athletinnen und Athleten in der Lage sind, bei den Weltspielen ihre beste sportliche Leistung zu zeigen“, sagte Hauthal, „trotzdem sind wir natürlich ambitioniert und wollen auch mit einigen Medaillen nach Hause fahren.“

Auch ohne Medaillen haben die Judokas den Charakter der Weltspiele eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bei der Klassifizierung in einzelne Leistungsstufen herrschte helle Freude anstatt Konkurrenzdenken unter den 200 Aktiven, die alle auf einer großen Matte versammelt waren. Zum Abschluss der Klasseneinteilung bat der in der Mitte der großen Matte stehende Moderator darum, dass sich alle Athleten auf den Bauch und den Kopf auf die verschränkten Arme legen. Anschließend sollten alle in der Halle eine Minute lang ruhig sein. Nach einem kleinen Vorlauf trat die Stille ein. Eine beeindruckende Demonstration von Inklusion im Judo - auch angesichts des Trubels der in den Gängen der Messe herrscht.