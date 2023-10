Wernigerode - Am frühen Montagmorgen sind in Sachsen-Anhalt nach längerer Zeit wieder Minustemperaturen gemessen worden. Auf dem Brocken habe die Minimumtemperatur bei -0,6 Grad gelegen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. In den restlichen Landesteilen blieb es laut DWD bei Temperaturen über null Grad. In der Altmark wurden demnach mindestens fünf Grad Celsius gemessen, im Burgenlandkreis waren es mindestens zwei Grad.