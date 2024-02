Stade - Die ersten Störche sind aus dem Süden in den Landkreis Stade zurückgekehrt. In Bargstedt und Aspe hätten einige Störche schon Nester bezogen und mit den „Renovierungsarbeiten“ begonnen - über 14 Tage früher als im vergangenen Jahr, teilte der Landkreis am Dienstag mit. „Wir müssen abwarten, ob sie dortbleiben oder noch einmal umziehen“, sagte Stades Storchenvater Gert Dahms. Nach den Erfahrungen des Experten kommen die Störche aus ihren Winterquartieren in Spanien: „Einen weitaus längeren Weg haben die aus Afrika anreisenden Störche, damit ist mit ihrer Ankunft im Stader Landkreis erst in einigen Wochen zu rechnen.“

Bei heftigen Sturmböen wurden nach Angaben des Landkreises in den vergangenen Monaten vor allem im Ostetal mehrere Storchennester von den Masten geweht oder gerieten in Schieflage. Die Eigentümer hätten aber begonnen, die Storchennester wieder instand zu setzen und für die Vögel bewohnbar zu machen.

Die Zahl der Storchenpaare in dem Landkreis stieg den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren deutlich. Über 70 Storchenpaare hätten im vergangenen Jahr Quartier im Kreis bezogen, sagte Dahms - „so viele wie seit rund 60 Jahren nicht mehr“.