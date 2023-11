Magdeburg - Fünf Hochschulen in Sachsen-Anhalt haben sich für den Studiengang „AI Engineering - Künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften“ zusammengetan - jetzt haben die ersten 22 Studierenden begonnen. An der Uni Magdeburg absolvieren sie zunächst ein viersemestriges Grundlagenstudium, wie es am Freitag hieß. Es folge ein Vertiefungsstudium an einer weiteren der insgesamt fünf beteiligten Hochschulen.

Um Fertigung, Produktion und Logistik gehe es etwa an der Universität Magdeburg, um Agrarwirtschaft und -technik an der Hochschule Anhalt, um Mobile Systeme und Telematik an der Hochschule Harz. Es sind auch die Hochschule Merseburg und die Hochschule Magdeburg-Stendal mit Schwerpunkten dabei.

Der gemeinsame Studiengang werde die nächste Generation von Ingenieurinnen und Ingenieuren auf die Herausforderungen der digitalen Zukunft vorbereiten, erklärte der Inhaber des Lehrstuhls für Künstliche Intelligenz an der Universität Magdeburg, Sebastian Stober. „Wir waren uns bewusst, dass die dafür notwendige Breite und Tiefe eines Studienangebotes nicht allein von unserer Universität abgedeckt werden kann. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen haben wir eine starke Partnerschaft in Sachsen-Anhalt geschaffen, von der die Studierenden profitieren.“