Dresden - Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen sich im Tarifstreit im sächsischen Groß- und Außenhandel an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) zur ersten Verhandlungsrunde in Dresden treffen. Betroffen seien rund 38.000 Beschäftigte, teilte Verdi am Dienstag mit. „Die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel brauchen so schnell wie möglich mehr Geld im Geldbeutel“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Sylke Hustan. Demnach greifen die anhaltenden Preissteigerungen mittlerweile die Existenz der Beschäftigten an.

Verdi fordert unter anderem eine Vorweganhebung der unteren Lohn- und Gehaltsgruppen. Darüber hinaus will die Gewerkschaft 0,27 Euro je Arbeitsstunde als Sachsenzuschlag, eine Erhöhung aller Entgelte um 13 Prozent für Verdi-Mitglieder, eine Laufzeit von zwölf Monaten - bis 30. April 2024 - sowie 150 Euro zusätzlich für jeden Nullmonat.