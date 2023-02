Hannover/Bremen - Ein graues Wochenende mit vielen Wolken erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Am Samstag kommt bei sechs bis zehn Grad immer wieder Sprühregen hinzu, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. In der Nacht auf Sonntag ist das Wetter bei vier bis sechs Grad gleichbleibend. Wolkig bleibt es auch am Sonntag, dafür entfällt der Regen und die Temperaturen erreichen sieben bis neun Grad.

Durch den Hochdruckeinfluss werden auch die folgenden Tage bei acht bis zehn Grad etwas milder. Gleichzeitig bringt die Luft aber Wolken und Sprühregen mit sich, insgesamt soll es eher wenig Niederschlag geben.

Ab Mitte der Woche gibt es einen „kleinen Vorgeschmack auf den Frühling“, denn die Sonne kommt etwas öfter raus und die Temperaturen steigen auf zehn Grad, sagte der Meteorologe. Zum Wochenende kann es dann jedoch wieder wechselhafter werden. Norddeutsche die gerne Fasching feiern, können sich aber auf milde Temperaturen einstellen.