Raguhn-Jeßnitz - Mit Hannes Loth soll heute in Raguhn-Jeßnitz der erste hauptehrenamtliche AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt vereidigt werden. Noch wisse er nicht, in welche Fußstapfen er trete, sagte der AfD-Politiker am Tag vor seiner Vereidigung im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Was hier für Hinterlassenschaften durch den ehemaligen Bürgermeister sind, muss ich erstmal nachgucken. Da muss ich mich einarbeiten und alle Unterlagen durchforsten. Dann muss ich weitergucken.“

Loth wurde Anfang Juli in der Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum Bürgermeister gewählt. Nachdem das Wahlergebnis im Amtsblatt öffentlich gemacht wurde, wurden keine Einsprüche eingelegt. Deshalb soll Loth nun am Mittwochabend vom Stadtrat in einer Stadtratssitzung vereidigt werden. Sein Amt tritt er eigenen Angaben zufolge am 1. September offiziell an.