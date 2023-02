Leipzig/Halle - Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien schickt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erste Hilfsgüter per Flugzeug ins Katastrophengebiet. Wie eine Sprecherin mitteilte, soll die Maschine am Freitag auf dem Flughafen Halle/Leipzig beladen werden und voraussichtlich noch am frühen Nachmittag abheben. Ein weiterer DRK-Hilfstransport soll am Samstagvormittag als Lastwagen-Konvoi vom Logistikzentrum Berlin-Schönefeld aus starten.

Das DRK arbeitet nach eigenen Angaben zusammen mit Schwestergesellschaften, die in der Türkei und in Syrien im Einsatz seien. „Rettungsteams suchen - wo möglich - weiter nach Überlebenden. Es werden Unterkünfte, Nahrung und Kleidung zur Verfügung gestellt“, teilte die Sprecherin mit. Zudem seien Betreuer im Einsatz, die psychosoziale Unterstützung anbieten. „Insbesondere nachts fallen die Temperaturen in der betroffenen Region derzeit auf unter null Grad, was die Lage noch angespannter macht.“