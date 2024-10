Eisenach - Der ThSV Eisenach feiert den ersten Heimsieg der Saison. Gegen die HSG Wetzlar gewann der Handball-Bundesligist mit 30:22 (13:13) in der heimischen Werner-Aßmann-Halle. Vor 2.728 Zuschauer wurde Neu-Nationalspieler Marko Grgic bester Werfer. Er traf achtmal. Es ist der zweite Sieg im sechsten Spiel für die Wartburgstädter.

Die erste Hälfte gestaltete sich äußerst ausgeglichen. Eisenach führte zwar immer mal wieder mit zwei Toren, die Gäste aus Wetzlar verloren jedoch nie den Anschluss. Nachdem die Eisenacher Offensive im letzten Spiel gegen Hannover-Burgdorf große Probleme hatte, trafen alle Offensivspieler zuverlässig in der ersten Hälfte. Bis zur Pause schaffte Wetzlar noch den 13:13-Ausgleich.

Auch die zweite Hälfte blieb zunächst ausgeglichen. Auch wenn der Eisenacher Keeper Matija Spikic in der 40. Minute mit rund 42 Prozent eine deutlich bessere Paradequote hatte, kamen die Wartburgstädter erst einmal nicht davon. Zwei Tore nach einer Auszeit und ein Ballverlust der Gegner ermöglichten den Thüringern, sich etwas abzusetzen (22:18).

In der Phase traf die HSG einfach das Tor zu selten und die HSG-Torhüter parierten trotz Auswechslung zu wenig Bälle. In den letzten fünf Minuten wollte dann gar nichts mehr gelingen, ein Ballverlust folgte auf den nächsten und so stand am Ende ein deutliches 30:22.