Kinder spielen bei der Eröffnung des ersten inklusiven Spielplatzes in Bremen an einem Spielgerät.

Bremen - Der erste inklusive Spielplatz in Bremen ist im Stadtteil Huchting eröffnet worden. Der mehrfache Welt- und Europameister im Speerwerfen und Kugelstoßen sowie Paralympics-Silbermedaillengewinner Mathias Mester kam am Dienstag zur offiziellen Eröffnung. Die Spielgeräte seien für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen geeignet und sollen ihre Fähigkeiten fördern, teilten die Organisatoren mit. Die Fläche sei barrierefrei für Rollstühle befahrbar, geboten würden Halte- und Greifmöglichkeiten sowie Spielaktivitäten in Bodenhöhe. In einem Sinnesbereich sind Elemente zum Sprechen, Hören, Sehen und Fühlen installiert.

Der öffentlich zugängliche Spielplatz auf dem Gelände einer Kita der Bremischen Evangelischen Kirche entstand in Zusammenarbeit mit der Initiative „Stück zum Glück“ von Aktion Mensch. Nur rund vier Prozent aller Spielplätze bundesweit bieten ein inklusives Spielerlebnis für alle Kinder, wie die Förderorganisation auf ihrer Homepage schreibt. In Niedersachsen werden den Angaben zufolge bereits zwei inklusive Spielplätze genutzt: Einer ist in Hannover, ein anderer in Braunschweig.