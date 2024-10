Jozef Rakicky ist aus der AfD ausgetreten und nun zur Werteunion gewechselt. Damit ist er der erste Landtagsabgeordnete in Hannover mit der Mitgliedschaft in der konservativen Partei.

Erster Landtagsabgeordneter in Hannover tritt Werteunion bei

Hannover - Als erster Abgeordneter im niedersächsischen Landtag ist Jozef Rakicky der konservativen Partei Werteunion beigetreten. Dies bestätigte der 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der parteilose Landtagsabgeordnete war bis Januar Chefarzt einer Klinik in Helmstedt und seit 2016 Mitglied der AfD. Die Partei verließ er im September.

„Ich freue mich außerordentlich über den Beitritt von Herrn Rakicky, der die medizinische Kompetenz in unserer Partei verstärken wird“, hieß es in einer Stellungnahme des Bundesvorsitzenden Hans-Georg Maaßen. 2022 hatte Rakicky mit seiner Kritik an Corona-Impfungen Aufsehen erregt.

„Die Werteunion hat ähnliche Ziele wie meine alte Partei, ohne jedoch extreme Positionen zu beziehen“, sagte Rakicky laut Mitteilung. Die AfD habe sich „trotz der Ankündigungen für direkte Demokratie in eine Kaderpartei verwandelt, in der Loyalitätsbeziehungen mehr zählen als Prinzipientreue“.