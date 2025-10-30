Nach dem Fehlstart holen sich die Berliner gegen einen Aufsteiger den ersten Sieg. Doch die nächste Aufgabe dürfte wieder schwieriger werden.

Berlin - Die erfüllte Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Warnemünde soll für Meister BR Volleys nur der erste Schritt nach einem verkorksten Saisonstart sein. „Die ersten zwei Matches haben nicht wirklich Spaß gemacht. Heute hat es sich auf dem Court anders angefühlt, denn wir waren besser und es kam tolle Unterstützung von den Rängen“, sagte Neuzugang Nolan Flexen nach dem deutlichen 3:0 in der Max-Schmeling-Halle. „Wir kamen mit etwas Groll auf den Court und wussten, es ist in unseren Händen, die Dinge besser zu machen. Das ist uns gelungen.“

Seine ersten beiden Bundesliga-Partien hatte der Rekordmeister überraschend gegen Friedrichshafen und Düren verloren. „Wir haben noch ein paar Sachen, an denen wir arbeiten können. Vielleicht war der Ligacup eine kleine Täuschung, dass es doch überraschend gut lief“, sagte Nationalspieler Moritz Reichert bei Dyn. „Jetzt müssen wir uns im Liga-Alltag in den nächsten Wochen reinkämpfen.“

Am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) treten die Berliner bei den Helios Grizzlys Giesen an, die in der vergangenen Saison Gegner im Playoff-Halbfinale waren. Der Spielort ist ein gutes Omen: In der Hildesheimer Halle hatten die Volleys den besagten Ligacup vor knapp drei Wochen gewonnen.