Auf dem höchsten Berg in Norddeutschland ist der erste Schnee gefallen.

Wernigerode - Auf dem Brocken im Harz ist der erste Schnee dieses Winters gefallen. Bei Temperaturen von -1 Grad zeigte die Webcam der Stadt Wernigerode auf dem Brockengipfel am Samstagmorgen ein leichtes Schneegestöber und eine erste dünne Schneeschicht auf dem Gipfel des mit 1141 Metern höchsten Bergs in Norddeutschland.

2018 fiel der erste Schnee auf dem Brocken bereits am 24. September, im Winter 2020 erst am 19. November.

Auf Sachsens höchstem Gipfel, dem 1215 Meter hohen Fichtelberg, ist am Samstag ebenfalls Schnee gefallen. Bis zum Nachmittag seien zwischen drei und fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Dort hatte es schon vor vier Wochen zum ersten Mal in diesem Herbst geschneit.