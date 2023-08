Hannover - Für Hunderttausende Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen startet heute das neue Schuljahr nach den sechswöchigen Sommerferien. Gewerkschaften hatten vor Beginn des Schuljahres auf den Lehrkräftemangel hingewiesen. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fehlen in Niedersachsen rund 11.000 Beschäftigte an den Schulen, darunter etwa 8000 Lehrkräfte.