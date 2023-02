Zweitligist 1. FC Magdeburg hat in Kiel den ersten Sieg 2023 eingefahren und vorerst die Abstiegsränge verlassen. Dabei lag die Elf von Christian Titz doppelt zurück, bevor der Coup gelang.

Kiel - Der 1. FC Magdeburg kann doch noch gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz siegte am Samstag bei Holstein Kiel überraschend mit 3:2 (1:1) und kletterte in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Tabellenrang 15. Daniel Elfadli (45. MInute), Herbert Bockhorn (70.) und Moritz Broni Kwarteng (85.) trafen für den FCM, Patrick Erras (31.) und Jann-Fiete Arp (55.) für Kiel.

Der FCM musste in Kiel auf Cristiano Piccini (Zehenbruch), Andreas Müller (Fußverletzung) und Luc Castaignos verzichten. Trainer Titz konnte allerdings wieder auf Baris Atik zurückgreifen und verschaffte Winterzugang Maximilian Ullmann sein Liga-Debüt. Magdeburg suchte früh den Weg zum Tor, stand vergleichsweise hoch. Die erste Chance aber hatte Kiel: Silas Gnaka (7.) klärte den Ball noch vor der Linie. Zuvor hatte FCM-Torwart Dominik Reimann einen Freistoß nicht klären können. Nun kippte die Partie zugunsten der Gastgeber, die mehr Chancen verbuchten als die verunsicherten Gäste und nach einer Ecke in Führung gingen. Danach wurde Magdeburg aktiver und glich, nach schwacher Abwehr der KIeler, noch vor der Pause aus.

Nach dem Seitenwechsel kam der offensivere Jason Ceka für Maximilian Ullmann und wieder begann Magdeburg stürmisch, doch Holstein traf. Nach einem Einwurf war sich die FCM-Abwehr uneinig, der ebenfalls eingewechselte Arp schaltete am schnellsten und die Kieler führten wieder. Danach waren alle Unsicherheiten bei Magdeburg wieder da und Kiel kontrollierte die Partie nach Belieben. Magdeburg kam aber wieder auf und nach Vorlage des kurz zuvor eingewechselten Tatsuya Ito traf Bockhorn zum erneuten Ausgleich.

Atiks Abstauber (73.) zur vermeintlichen Führung zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. Die Gastgeber wirkten zunehmend genervt, weil der FCM jetzt offensiv mehr anbot. Das Anrennen wurde nach 85 Minuten belohnt, nach Vorlage von Atik traf Kwarteng zur FCM-Führung. Jetzt war Kiel im Zugzwang, doch der ehemalige KIeler Reimann hielt gegen Arp (90.+6) den Sieg fest.

Der FCM deutet nach der Halbzeitpause mal wieder sein Potenzial an: Offensiv können die Elbestädter in der Liga mithalten, in der Verteidigung bleibt der Aufsteiger allerdings einfach zu anfällig. Auch gegen Kiel kassierte der FCM völlig unnötige Gegentore, konnte es aber diesmal offensiv kompensieren.