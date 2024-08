Der 1. FC Magdeburg hat den ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga geschafft. Verantwortlich dafür waren auch zwei Sommertransfers.

Braunschweig - Der neue Stürmer Martijn Kaars hat dem 1. FC Magdeburg den ersten Sieg in der neuen Zweitliga-Saison beschert. Der 25 Jahre alte Niederländer traf am Sonntag zweimal beim verdienten 3:1 (1:0)-Sieg bei Eintracht Braunschweig (13./55.). Das 3:0 legte Silas Gnaka in der 59. Minute nach. Rayan Philippe gelang für die Braunschweiger nur noch das Anschlusstor (67.)

Kaars war im Sommer vom niederländischen Zweitliga-Club Helmond Sport verpflichtet worden. Das erste Tor legte ihm mit dem schnellen Lubambo Musonda aus Sambia ebenfalls ein Neuzugang vor. Das 2:0 fiel nach einem schönen Pass von Abwehrspieler Jean Hugenot.

Magdeburg war vor 22.791 Zuschauern zumindest lange Zeit das deutlich ball- und selbstsicherere Team. Den Braunschweigern fiel gegen die kompakt verteidigenden und schnell umschaltenden Gäste nicht viel ein.

Die beiden einzigen Ärgernisse aus Sicht des FCM: Baris Atik (16.) und Herbert Bockhorn (22.) mussten schon früh verletzt ausgewechselt werden. Und in der Schlussphase wäre es beinahe noch einmal spannend geworden. Denn Braunschweigs Christian Conteh vergab gleich drei gute Chancen zum möglichen 2:3 (72./78./90.+2).