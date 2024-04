Frisch gestochener Spargel und ein Spargelstecher liegt in einem Korb.

Elbe-Parey - Die Spargelhütten haben wieder geöffnet - auf den Feldern in Sachsen-Anhalt ist die Ernte des Stangengemüses angelaufen. Die Erntemengen seien nach mehreren ziemlich warmen Nächten so, dass der Verkauf gestartet werden konnte, sagte der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Hohenseeden Parchen, Patrick Wolter, am Dienstag.

Zu Ostern habe es zwar noch nicht wie erhofft die ersten Stangen gegeben, dennoch liege man jetzt etwa 14 Tage vor dem Erntebeginn des Vorjahres. Die Voraussetzungen für die Spargelsaison seien gut nach dem regenreichen Winter. Wie es weitergehe, entscheide aber die Natur unter anderem mit den Temperaturen.

Die Agrargenossenschaft Hohenseeden Parchen erntet auf rund 20 Hektar Spargel. Daten des Statistischen Landesamts zeigen über die Jahre einen deutlichen Rückgang der Anbauflächen für Spargel. 2023 waren 322 Hektar landesweit im Ertrag, 2021 waren es noch mehr als 400 Hektar, 2013 sogar gut 700 Hektar. Im vergangenen Jahr wurden der Statistik zufolge 1489 Tonnen Spargel im Land geerntet, 2021 waren es 1845 Tonnen.