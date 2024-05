Potsdam - Als Zeichen gegen das Vergessen der NS-Verbrechen hat in Potsdam am Samstag der erste Stolpersteinlauf stattgefunden. Die Stolpersteine zeigten, „dass die Stigmatisierung und die Entmenschlichung, die Verfolgung und das Morden mitten in der Gesellschaft geschehen sind, buchstäblich vor unserer Haustür“, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) laut einer Mitteilung am Samstag. Die Stolpersteine, Gedenktafeln aus Messing, erinnern an Opfer des Nationalsozialismus. Sie sind vor deren letzten selbstgewählten Wohnorten in den Bürgersteig eingelassen und tragen ihre Namen.

„Sie trotzen dem Verwischen der Spuren, stellen sich gegen das Vergessen und Verdrängen“, führte Schüle aus. „Und genau das ist heute vielleicht wichtiger denn je.“ Auf der rund 34 Kilometer langen Strecke sollten laut den Veranstaltern alle Stolpersteine in Potsdam angelaufen werden.