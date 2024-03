Tangermünde - Die erste von drei neuen Fähren für den Hamburger Hafen soll am Mittwoch (14.00 Uhr) in Tangermünde zu Wasser gelassen werden. Nach Angaben des Schiffsbauunternehmens SET handelt es sich um einen der größten Aufträge in der langen Geschichte des Unternehmens. Die drei Hybridfähren werden in der Werft in Tangermünde gebaut und sind sowohl mit Batteriespeichern als auch mit Dieselmotoren ausgestattet. Im Laufe des Jahres sollen alle drei Fähren an das Hamburger Verkehrsunternehmen Hadag übergeben werden, das den Fährbetrieb im Hamburger Hafen und auf der Elbe organisiert.