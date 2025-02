Niko Kovac übernimmt in Dortmund heute das Training. Verteidiger Waldemar Anton ist gespannt auf seinen neuen Chef. Übergangscoach Mike Tullberg geht mit einer fast makellosen Bilanz.

Gewannen am Samstag mit 2:1 in Heidenheim: Die Profis von Borussia Dortmund.

Heidenheim - Nach zehn Tagen unter Übergangstrainer Mike Tullberg übernimmt bei Borussia Dortmund an diesem Sonntag der neue Chefcoach Niko Kovac das Kommando. „Er wird das erste Mal am Gelände sein und im Kreise der Mannschaft vorgestellt werden“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Danach habe der Fußball-Bundesligist eine „normale Trainingswoche vor sich“.

Offiziell der Öffentlichkeit präsentiert werden soll Kovac in den kommenden Tagen. „Ich lasse mich überraschen“, sagte Verteidiger Waldemar Anton über den früheren Trainer von Eintracht Frankfurt, des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg. „Wir werden die nächsten Tage sicher gut arbeiten.“ Wichtig sei, dass die Mannschaft jetzt so weiter- und nicht weniger mache.

Tullberg in drei Spielen ungeschlagen

Mit dem 2:1 beim 1. FC Heidenheim hatten die ins Tabellenmittelfeld abgestürzten Dortmunder am Samstag ihren ersten Liga-Sieg in diesem Jahr gefeiert. Dass Tullberg zum vorerst letzten Mal als Chef der Profis auf der Bank sitzen und nun zur U19 der Borussia zurückkehren wird, stand schon vorher fest. „Er hat uns sehr viel Energie gegeben“, sagte Anton über den Dänen, der in drei Spielen mit den BVB-Profis zwei Siege und ein Unentschieden holte.

Kovac hat in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Er soll den taumelnden Revier-Riesen auch in der laufenden Saison noch in die Champions-League-Ränge führen.