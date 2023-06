Einiges hat sich im Bremer Landesparlament nicht geändert: Rot-Grün-Rot hat weiter die Mehrheit. Doch mit einer Rechtspartei in Fraktionsstärke werden die Konflikte in der Volksvertretung härter.

Bremen - Die neugewählte Bremische Bürgerschaft ist erstmals zusammengetreten und hat sich gleich eine Kraftprobe mit dem erstarkten rechten Flügel geliefert. Auf der Sitzung sechseinhalb Wochen nach der Wahl wurde die SPD-Politikerin Antje Grotheer (56) zur neuen Präsidentin des Landesparlaments bestimmt. Bei weiteren Abstimmungen verhinderten SPD, CDU, Grüne, Linkspartei und FDP gemeinsam, dass Vertreter des rechtsgerichteten Bündnis Deutschland (BD) im Parlamentsapparat in Verantwortung kommen. Die Wiederwahl von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und seines rot-grün-roten Senats steht für kommenden Mittwoch (5.7.) an.

„Ich werde in diesem Haus nicht dulden, dass Menschenwürde, Vielfalt, Freiheit und Solidarität in Frage gestellt werden“, kündigte die neue Bürgerschaftspräsidentin Grotheer an. Sie sagte, die Alternative für Deutschland (AfD) sei in der vergangenen Wahlperiode ihrer parlamentarischen Verantwortung nicht gerecht geworden. Deren Abgeordneten hätten für unparlamentarisches Verhalten zahlreiche Ordnungsrufe kassiert. „Wir haben Ordnungsrufe aussprechen müssen wegen Beleidigung, wegen Diskriminierung oder wegen Verletzung der Menschenwürde“, sagte auch der vorige Parlamentspräsident Frank Imhoff (CDU), der die Sitzung eröffnete.

In der neuen Bürgerschaft ist die AfD nicht vertreten, weil sie wegen internen Streits nicht an der Wahl am 14. Mai teilnehmen durfte. Dafür erzielten die rechtspopulistischen Bürger in Wut (BiW) 9,4 Prozent und stellen mit neun Abgeordneten unter dem Namen Bündnis Deutschland erstmals eine starke Fraktion. „Ich kann ihnen schon gleich versprechen, dass sie meine Fraktionskolleginnen und -kollegen und mich in den kommenden vier Jahren hier sehr häufig am Mikrofon zur Kenntnis nehmen werden“, sagte Fraktionschef Jan Timke.

Um zu vermeiden, dass ihre Vertreter als Ausschussvorsitzende abgelehnt werden, beantragte Bündnis Deutschland eine Änderung der Geschäftsordnung: Die Vorsitzenden der Ausschüsse und ihre Vizes sollten benannt, nicht gewählt werden. Timke nannte es einen „Missbrauch des Wählervotums“, falls Bündnis Deutschland nicht die ihm zahlenmäßig zustehenden Posten erhalten sollte. Der Antrag wurde allerdings von der Mehrheit abgelehnt.

SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör entgegnete, man wolle Bündnis Deutschland bewusst von Verantwortung fernhalten. „Ihr Personal ist uns in weiten Teilen einfach zu undurchsichtig“, sagte er und verwies auf BD-Vertreter, die wegen rechtsextremer Kontakte gehen mussten. Auch bei der Wahl der Schriftführer, die zum Präsidium gehören, kamen nur Vertreterinnen und Vertreter von SPD, CDU, Grünen, Linkspartei und FDP auf eine Mehrheit. Der vom BD nominierte Abgeordnete Holger Fricke fiel durch.

Von den 87 Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft erhielt Grotheer bei ihrer Wahl 84 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Als Stellvertreterinnen wurden Christine Schnittker (CDU) und Sahhanim Görgü-Philipp (Grüne) gewählt.

In der neuen Bürgerschaft seien 40 Prozent neue Abgeordnete, sagte Grotheer. Das sei gut, weil Demokratie von neuen Perspektiven und Biografien lebe. Gleichzeitig gebe es nur 37 Prozent Frauen im Parlament. „Von der Parität sind wir also weiter ein ganzes Stück entfernt.“

Bei der Wahl am 14. Mai hatte die SPD unter Bovenschulte mit 29,8 Prozent die CDU (26,2 Prozent) wieder als stärkste Kraft abgelöst. Die Grünen verloren stark und kamen auf 11,9 Prozent der Stimmen, die Linkspartei als dritter Koalitionspartner hielt sich bei 10,9 Prozent. Die FDP zog mit 5,1 Prozent knapp in die Bürgerschaft ein.