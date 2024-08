Ein Auto prallt in Bad Lauchstädt gegen einen Baum, der Fahrer und seine Beifahrerin sind schwer verletzt. Ersthelfer reagieren geistesgegenwärtig.

Bad Lauchstädt - Ersthelfer haben nach einem Unfall im Bad Lauchstädter Ortsteil Delitz am Berge (Saalekreis) zwei schwer verletzte Menschen aus einem Auto gerettet. Der Fahrer und die Beifahrerin waren am Samstagnachmittag mit dem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei Halle am Sonntag mitteilte. Ersthelfer, darunter auch zwei Krankenschwestern, retteten beide aus dem Auto und kümmerten sich um die Verletzten, wie es hieß.