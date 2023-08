Hannover - Rund 82.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler in Niedersachsen sind am Samstag eingeschult worden. In diesem Schuljahr werden deutlich mehr Kinder und Jugendliche an den Schulen unterrichtet: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler stieg nach einer Prognose des Kultusministeriums um knapp 30.000 auf rund 841.000.

Seit 2019 ist die Schülerzahl kontinuierlich gestiegen. Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) rechnet mit weiter steigenden Zahlen in den kommenden Jahren. Die Ministerin sagte vor wenigen Tagen, dass die Zahl für das neue Schuljahr noch etwas schwanken könne, da Eltern ihre Kinder teils bei mehreren Schulen anmeldeten.