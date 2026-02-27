„Tatort“-Kommissar Dietmar Bär, Schauspielerin Katharina Thalbach und der DJ Schiller werden erwartet. Außerdem auf dem Programm: Breakdance, Jazz, Workshops und einiges mehr.

Dessau-Roßlau - Das Publikum hat die Wahl etwa unter Chansons, Jazz, Lesungen - und erstmals gibt es auch Tanz: Unter dem Motto „In Bewegung“ wird am Abend in Dessau-Roßlau das Kurt Weill Fest eröffnet. Bis zum 15. März sind rund 70 Veranstaltungen an über 20 Spielstätten geplant. Es gibt auch Workshops und Ausstellungen. „Ich freue mich - es kann jetzt endlich losgehen“, sagte die geschäftsführende Leiterin des Fests, Katharina Markworth kurz vor Festivalbeginn.

Start mit Nils Landgren und Joja Wendt

Zu Beginn des Fests stehen der Posaunist Nils Landgren mit Band, der Jazzpianist Joja Wendt und die Sängerin Lerato Shadare auf der Bühne des Anhaltischen Theaters Dessau - verstärkt von der Anhaltischen Philharmonie Dessau.

Auch an den Tagen danach stehen bekannte Namen auf dem Programm: der DJ Schiller interpretiert Weills Werke elektronisch neu. „Tatort“-Kommissar Dietmar Bär und Schauspielerin Katharina Thalbach werden erwartet. Es ist eine 20er-Jahre Party geplant und die Breakdance-Gruppe „Flying Steps“ zeigt eine ihrer Shows.

Wandel als Inspiration

Das derzeitig siebenköpfige Organisatoren-Team um Markworth gestaltet jedes Jahr ein Programm rund um den jüdischen Komponisten Kurt Weill (1900-1950). In diesem Jahr soll es um seine „innerlichen und geografischen Bewegungen“ gehen. „Wandel hat er immer als Inspiration empfunden“, beschrieb Markworth.