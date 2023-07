Rangsdorfer See

Rangsdorf - Nach dem Tod eines sechsjährigen Mädchens im Rangsdorfer See geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. „Die Ermittlungen deuten auf einen Badeunfall hin“, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit.

Das Mädchen hatte zunächst mit Verwandten am Wasser im Landkreis Teltow-Fläming gespielt und war dann nicht mehr auffindbar. Die Polizei suchte nach der vermissten Sechsjährigen mit Tauchern und Hunden - auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Erst am Abend konnten Rettungskräfte das leblose Mädchen aus dem See südlich von Berlin bergen. Die Polizei leitete von Amtswegen ein Todesermittlungsverfahren wegen des Badeunfalls ein.