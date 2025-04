Berlin - Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat den verstorbenen Papst Franziskus als einen zutiefst von der Frohen Botschaft durchdrungenen Menschen gewürdigt. „Papst Franziskus gab der Kirche und der Welt eine Botschaft, die das Besondere, Schöne und Frohmachende in Ehe und Familie bezeugt“, sagte Koch in einer Mitteilung.

„Ich selbst und alle Christinnen und Christen der Kirche in Berlin, der Mark Brandenburg und in Vorpommern blicken in Dankbarkeit zurück auf das von der Freude des Evangeliums geprägte Pontifikat unseres Papstes Franziskus. Möge er ruhen in Gottes Frieden und freudig eingehen in seine Herrlichkeit!“

Papst Franziskus habe ihm im Jahr 2015 das erzbischöfliche Pallium verliehen. Das Pallium wird von den Päpsten an hohe Würdenträgern der Kirche verliehen. „Für das große Vertrauen, welches der Heilige Vater in der Übertragung jenes Amtes zum Ausdruck brachte, bin ich ihm dankbar und – gerade am heutigen Tag – in besonderer Weise verbunden.“