Zahlreiche Kinder und Jugendliche kommen verkleidet als die Heiligen Drei Könige zum Gottesdienst in die St. Hedwigs-Kathedrale. In den kommenden Tagen ziehen sie als Sternsinger von Haus zu Haus.

Erzbischof Heiner Koch hat die Sternsinger in einem feierlichen Gottesdienst in Berlin ausgesandt.

Berlin - Mehr als 300 Kinder und Jugendliche aus dem Erzbistum Berlin sind in den kommenden Tagen als Sternsinger unterwegs. In einem feierlichen Gottesdienst am Nachmittag sandte Erzbischof Heiner Koch die Sternsinger aus, wie das Erzbistum Berlin mitteilte. Rund 200 Kinder und Jugendliche kamen verkleidet als die Heiligen Drei Könige zum Gottesdienst in die St. Hedwigs-Kathedrale.

Die Sternsinger laufen verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus, sammeln Spenden und schreiben oder kleben den traditionellen Haussegen an die Tür. Bundesweit beteiligen sich mehrere Hunderttausend Kinder. In Berlin melden sich Gläubige im Vorfeld bei ihren Gemeinden an, um die Sternsinger zu empfangen, wie ein Sprecher erklärte. Das Erzbistum Berlin umfasst neben der Hauptstadt den mittleren und nördlichen Teil Brandenburgs, Vorpommern und die Stadt Havelberg in Sachsen-Anhalt.

Bei der diesjährigen Aktion des Kindermissionswerks sammeln die Sternsinger Spenden für weltweite Projekte, die sich für Kinderrechte einsetzen - zum Beispiel indem sie Schulen betreiben oder Therapien für Kinder organisieren, die Gewalt erleben. Im vergangenen Jahr kamen bundesweit laut katholischem Hilfswerk rund 46 Millionen Euro an Spenden zusammen.