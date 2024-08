Erzgebirge Aue feiert in Osnabrück zweiten Saisonsieg

Aues Boris Tashchy setzte den Schlusspunkt an der Bremer Brücke.

Osnabrück - Erzgebirge Aue hat auch das zweite Saisonspiel für sich entscheiden können. Beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück gewann der Fußball-Drittligist mit 2:0 (0:0). Vor 14 000 Zuschauern im Stadion An der Bremer Brücke trafen Aue-Neuzugang Mika Clausen (57. Minute) und Boris Tashchy (87.)

In der 8. Minute setzte Aue das erste Ausrufezeichen. Marcel Stefaniaks Ecke fand Marcel Bär, der aber nur die Latte traf. Beide Mannschaften kamen danach immer wieder zu starken Offensiv-Aktionen, die von den Torhütern jedoch entschärft werden konnten. Boris Tashchy gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch ein Abschluss, es blieb allerdings beim 0:0-Halbzeitstand.

Wie schon in der ersten Hälfte begann Aue auch nach der Pause besser. Eine Flanke von Mirnes Pepic fand Bär, der wiederum mit dem Kopf auf Mika Clausen (57.) ablegte. Der Newcomer traf ebenfalls mit dem Kopf zum 1:0 für die Veilchen und konnte somit seinen ersten Treffer für Aue verbuchen. Nur zehn Minuten später schoss Clausen wieder gefährlich aufs Tor, traf diesmal aber nur den Pfosten. Die Absteiger aus Osnabrück waren weitestgehend einfallslos, und so machte Boris Tashchy in der 87. Minute das Ergebnis mit dem 2:0-Treffer aus zwölf Metern Entfernung perfekt.