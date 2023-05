Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat den Klassenverbleib in Fußball-Liga drei noch nicht sicher. Am Freitagabend unterlag das Team von Trainer Pavel Dotchev beim Tabellennachbarn MSV Duisburg mit 0:3 (0:1). Vor 11.199 Zuschauern hatte Benjamin Girth den MSV nach 23 Minuten in Führung gebracht. Niklas Kölle (62.) und Kolja Pusch (65.) erhöhten mit Traumtoren. Alle drei Gegentreffer wurden durch eklatante Stellungsfehler der Auer Abwehrspieler begünstigt.

Dotchev musste seine Mannschaft auf mehreren Positionen umbauen. Neu-Vater Dimitrij Nazarov war gar nicht mit an die Wedau gereist, Linus Rosenlöcher und Sam Schreck fielen kurzfristig krankheitsbedingt aus. Dafür gab Kilian Jakob sein Startelf-Debüt in der Auer Mannschaft und war zumindest in der ersten Halbzeit ein Aktivposten auf der linken Seite.

In der ersten Hälfte lieferten sich beide Teams einen guten Fight, wobei die Gastgeber die zwingenderen Aktionen hatten und verdient führten. Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das fort: Aue versuchte zu spielen, Duisburg machte die Tore. Die Erzgebirger scheiterten vor allem an ihrer Ideenlosigkeit im letzten Drittel. Duisburgs Torhüter Vincent Müller verlebte ein ausgesprochen ruhigen Abend, musste erst in der 82. Minute bei einem Schuss von Ivan Knezevic erstmals sein Können zeigen.