Aue - Erzgebirge Aue hat erneut ein durchwachsenes Spiel gezeigt und konnte die obere Tabellenregion nicht angreifen. Gegen den TSV 1860 München kam der Fußball-Drittligist am Samstag nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. In der 86. Minute sah Phillipp Steinhart von 1860 München nach einem Foul an Sean Seitz die Rote Karte.

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, wenn auch mit leichten Vorteilen für Aue, was Ballbesitz und Zweikämpfe anging. In der 16. Minute erarbeitete sich Omar Sijaric die erste gute Chance, lenkte den Ball aber etwa zwei Meter am Tor der Löwen vorbei. Postwendend kam die Antwort der Gäste, die Martin Männel durch einen Pfostentreffer und anschließendem Nachschuss stark in Bedrängnis brachten.

In der zweiten Halbzeit verschoben sich die Verhältnisse und 1860 München war die spielbestimmende Mannschaft. Erst nach einem Dreifach-Wechsel von Coach Dotchev kam wieder etwas Leben in das Spiel der Gastgeber. Der eingewechselte Seitz (73.) vergab frei vor dem Tor eine weitere Großchance. Im weiteren Verlauf stand Seitz gleich zweimal im Mittelpunkt. Zunächst wurde er von Steinhart so stark gefoult, dass dieser vom Platz musste, Nur wenige Minuten hatte Seitz die Siegchance, schoss den Ball aber erneut über die Latte. Die Löwen aus München bleiben unter ihrem neuen Trainer Argirios Giannikis somit weiter ungeschlagen.