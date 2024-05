Aue hat am letzten Spieltag gegen Waldhof Mannheim gewonnen. Der noch größere Erfolg ist jedoch die sichere Teilnahme am DFB-Pokal der nächsten Saison.

Aue - Erzgebirge Aue hat dank der Schützenhilfe von Dynamo Dresden das DFB-Pokal-Ticket gelöst. Durch den vierten Tabellenplatz von Dynamo sind die Veilchen als Sachsenpokal-Finalist ebenfalls in der ersten Runde vertreten. Zum Saisonfinale gewann Aue am Samstag in der dritten Liga mit 2:0 (1:0) gegen den SV Waldhof Mannheim. Vor 11.048 Zuschauern trafen Marvin Stefaniak (9. Minute) und Sean Seitz (57.).

Nur neun Minuten nach Anpfiff erkämpfte sich Stefaniak den Ball und schoss in der linken Ecke zur Führung. In der 19. Minute hatte Kilian Jakob eine Großchance, traf aber nur die Latte. Die Pausenführung ging in Ordnung, da auch Mannheim immer wieder hochkarätige Chancen hatte. So verhinderte Boris Tashchy (37.) artistisch den Ausgleich.

Auch wenn die Gäste stark begannen, gelang Aue das 2:0. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte fand Tim Danhof, der den Ball passgenau auf Sean Seitz (57.) brachte, sodass dieser nur noch einschieben musste. Aue-Keeper Louis Lord, der sein Drittliga-Debüt gab, entschärfte in der zweiten Hälfte einige Mannheimer Angriffe.

Mit dem Sieg gegen Waldhof Mannheim beendet Aue die Saison auf Platz sechs. Nach dem Saisonfinale richtet Aue nun den Blick auf die Mission Wiederaufstieg. Nachdem die Verantwortlichen in der abgelaufenen Saison das Ausrufen der Zweitliga-Rückkehr vermieden haben, ist der Kurs für die neue Saison klar. „Wir wollen wieder in die zweite Liga. Dort macht es einfach mehr Spaß“, erklärte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.