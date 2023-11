Aue - Der FC Erzgebirge Aue kann nach zwei sieglosen Liga-Spielen wieder einen Sieg verbuchen. Der Fußball-Drittligist gewann am Samstag gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund mit 2:0 (2:0). Vor 6714 Zuschauern im verschneiten Erzgebirgsstadion traf Marcel Bär (15. und 45.+1 Minute) doppelt. Der Auer Marco Schikora (66.) und Dortmunds Hendry Aron Blank (76.) wurden mit Gelb-Roten Karten vom Platz verwiesen.

In der ersten Viertelstunde sah man eine hoch motivierte Auer Mannschaft. Schon in der 12. Minute zappelte der wegen des Schnees rote Ball im BVB-Tor. Zuvor wurde jedoch ein Offensivfoul wahrgenommen. Nur drei Minuten später erzielte Bär (15.) ein reguläres Tor. Dann wurde ein Treffer von Tim Danhof von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger wegen eines zweifelhaften Offensivfouls nicht gegeben. Kurz vor der Pause hat Dortund die Ausgleichschance, doch Julian Hettwer setzte den Ball wenige Zentimeter neben das leere Tor. Prompt traf Bär (45.+1) auf der Gegenseite zum 2:0.

Die zweite Hälfte gestaltete sich deutlich ruhiger. Gleich dreimal hatte Bär die Chance zum Hattrick, scheiterte jedoch am Dortmunder Keeper. In der 66. Minute machten es die Auer noch einmal spannend. Der bereits verwarnte Marco Schikora musste nach einem Offensivfoul vom Platz. Die Unterzahl bestand allerdings nur für zehn Minuten, ehe auch Dortmunds Blank die Ampel-Karte sah. So blieb es beim 2:0.