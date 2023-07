Leipzig - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat ein weiteres Testspiel in Vorbereitung auf die am 6. August in Ingolstadt beginnende neue Spielzeit gewonnen. Beim Regionalligisten Chemie Leipzig hieß es am Samstag 1:0 (0:0). Steffen Meuer markierte nach 50 Minuten die Gäste-Führung vor 1964 Zuschauern. Dabei blieb es trotz guter Chancen auf beiden Seiten.

45 Minuten lang hatte Aue zwar mehr Zugriff, doch die Partie spielte sich mehr zwischen den Strafräumen ab. Erst in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte kam auch eine gewisse Gefährlichkeit in die Aktionen der Veilchen. Chemie hatte zwar einige gute Umschaltmomente, blieb im Angriff aber harmlos.

In der Pause wechselte Aue-Trainer Pavel Dotchev achtmal. Eine Co-Produktion zwischen den „Neuen„, Joshua Schwirten und Meuer, brachte die Auer in Front. Auch danach blieben die Gäste das aktivere Team und vergaben einige Hochkaräter. Allerdings konnten sie sich auch bei ihrem Torhüter Louis Lord bedanken, der nach 75 Minuten mit einer überragenden Parade die Führung rettete.