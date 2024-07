Beierfeld - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue verliert sein letztes Testspiel. Gegen den FC Carl Zeiss Jena zogen die Veilchen mit 1:3 (0:2) im Stadion am Spiegelwald in Beierfeld den Kürzeren. Erst drei Tage zuvor war ein 1:1 gegen Bundesligist Borussia Dortmund gelungen. Gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz hatte es ein 0:4 gegeben.

Joel Richter (1.) erzielte bereits Sekunden nach dem Anpfiff die Führung für die Gäste. Elias Löder (20.) erhöhte überraschend zum 0:2-Halbzeitstand. In der 33. Minute musste Sean Seitz verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Auch in der zweiten Hälfte fand Aue keinen Zugriff und musste in der 53. Minute das 0:3 durch Ken Gipson hinnehmen. Nach einigen Chancen für die Veilchen traf Steffen Nkansah (77.) kurz vor Schluss mit dem Kopf zum 1:3. Auch wenn die Mannschaft in der zweiten Halbzeit besser spielte, blieb es bei dem Ergebnis.

Am 3. August beginnt für Aue die neue Drittliga-Saison gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 (14.00 Uhr).