Nach drei Spielen ohne Niederlage gibt es für Aue wieder einen Rückschlag. Mannheim ist deutlich effizienter und auch in der Spielanlage kreativer.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat in der 3. Fußball-Liga wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach drei Spielen ohne Niederlage verloren die Sachsen gegen Waldhof Mannheim mit 0:2 (0:1). Niklas Hoffmann (19. Minute) sorgte vor 9.221 Zuschauern im Erzgebirgsstadion für die Gästeführung, ehe Arianit Ferati (67.) erhöhte. Aue bleibt somit im Tabellenkeller stecken, Mannheim kletterte mit dem Sieg vorerst auf Rang acht.

Torhüter Martin Männel verhinderte gegen Kennedy Okpala (7.) frühzeitig einen Rückstand. Doch Hoffmann (19.) konnte dann am kurzen Pfosten nach einer Ecke aus fünf Metern freistehend einschieben. Aue investierte dann etwas mehr. Marvin Stefaniak (36.) scheiterte mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern am Gästekeeper.

Nach dem Wechsel hatte Aue mehr Ballbesitz, versuchte es aber zu oft mit hohen und langen Bällen. Mannheim zeigte sich variabler im Spiel und war auch effizienter. Ferati (67.) zog halbrechts volley von der Strafraumgrenze ab, sein Schuss wurde noch abgefälscht und somit war Männel machtlos.