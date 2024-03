Aues Omar Sijaric greift sich an den Kopf.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat durch die erste Niederlage nach fünf Spielen den Abstand zu den Aufstiegsplätzen in der 3. Fußball-Liga nicht verringern können. Gegen Preußen Münster verlor die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev am Samstag am 28. Spieltag mit 2:3 (1:2). „Wir haben uns heute sehr schwergetan, uns zu entfalten. Münster hat die ganze Zeit gepresst und uns mit langen Bällen überspielt“, sagte der Trainer bei „Magentasport“.

Vor 8167 Zuschauern im Erzgebirgsstadion hatten Malik Batmaz (9. Minute), Joel Grodowski (31.) und Dominik Steczyk (81.) die Gäste drei Mal in Führung gebracht. Erik Majetschak (27.) und Nico Schikora (54.) konnten für die Veilchen nur zwei Mal ausgleichen.

Aue legte einen denkbar schlechten Start in die Partie hin. In der neunten Minute verlor Anthony Barylla gegen Marc Lorenz den Ball, der nur auf Batmaz querlegen musste. Münsters Torjäger erzielte so das erste Tor, das die Westfalen jemals im Erzgebirge geschossen haben.

Um so überraschender fiel der Ausgleich. Boris Tashchy gewann nach eigener Ecke das Kopfball-Duell und legte auf Majetschak (27.) ab, der nur noch zum 1:1 versenken musste. Der Ausgleich hielt aber nur für vier Minuten, ehe Grodowski die alten Verhältnisse wieder herstellte und die 2:1-Halbzeitführung erzielte.

In der 54. Minute dann der erneute Ausgleich: Der Münsteraner Keeper Maximilian Schulze Niehues patzte und konnte den Ball nicht klären, sodass Schikora zum 2:2 ausglich. Doch auch das zweite Remis hielt nicht bis zum Ende. Der gerade eingewechselte Steczyk wurde von Yassine Bouchama bedient und brachte die Gäste zum dritten Mal in Führung. In der Nachspielzeit hatte Aue erneut die Möglichkeit auszugleichen, es blieb dank einer Rettungstat des Münsteraner Torhüters aber beim Gästesieg.