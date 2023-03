Oberwiesenthal/Leipzig - Das Erzgebirge hat sich zum Wochenstart in einem weißen Winterkleid gezeigt. In der Nacht zum Montag habe es vielerorts noch einmal einige Zentimeter Neuschnee gegeben - auch in Teilen der Oberlausitz, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montag mit.

Das Erzgebirge präsentiere sich derzeit ab einer Höhe von 500 bis 600 Metern weiß mit Schneehöhen von etwa 10 bis 25 Zentimetern. Vom Fichtelberg würden gar 38 Zentimeter gemeldet. Dort waren am Montag alle Lifte für Skifahrer in Betrieb.

Die weiteren Prognosen für diese Woche sind den Angaben zufolge mit großen Unsicherheiten behaftet: Grund sei eine Luftmassengrenze über Mitteldeutschland, sagte Meteorologe Florian Engelmann. So sei es wahrscheinlich, dass am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch weite Teile Sachsens eher milde Luft und Regen abgekommen, während es im Norden schneit.